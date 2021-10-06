استقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل بمكتبه في مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الاثنين سفيرة الجمهورية التركية لدى الكويت عائشة كويتاك وبحضور كل من نائب رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي، ورئيس المحكمة الكلية المستشار عبداللطيف الثنيان.



وفي البداية، تحدث رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن بعض القضايا المشتركة بين الجانبين، مؤكدا على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وذلك في شتى المجالات وخاصة المجال القضائي، مثنيا على دور القضاء التركي ونظامه المتطور الذي يتماشى مع النظام القضائي العالمي الحديث، وهو ما لمسه في زيارته الأخيرة لمحكمة النقض بالجمهورية التركية، مشددا على أهمية تبادل الخبرات القضائية والتعاون القضائي بين الجانبين، ثم عرج على بعض القضايا المتعلقة بالمواطنين الكويتيين المنظورة في تركيا وأكد على ثقته بالقضاء التركي في إرجاع الحقوق الى أصحابها.



من جانبها، أكدت السفيرة عائشة كويتاك ضرورة إيجاد وسائل ميسرة كحل لبعض النزاعات المتعلقة بالرعايا الأتراك والشركات التي تعمل في الكويت إن وجدت، مثنية على تنامي دور المرأة في مجال تولي القضاء وما قامت به الكويت في هذا الجانب من خطوات متسارعة ومهمة تمثل نقلة نوعية بهذا الشأن.



وذكر المستشار أحمد العجيل أن للمرأة الكويتية دورا بارزا في جميع المجالات وتبوأت العديد من المناصب، وفي المجال القضائي تولت رئاسة بعض الدوائر الفردية في المحكمة الكلية.

وأكد الطرفان على ضرورة تذليل العقبات إن وجدت بين رعايا البلدين الشقيقين في المجال القضائي.