شارك ديوان المحاسبة برئاسة فيصل الشايع أمس في الاجتماع الثامن عشر لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن طريق الاتصال المرئي.



وحضر الاجتماع إلى جانب الشايع كل من مدير إدارة التدريب والعلاقات الدولية د.سعود الزمانان ومراقب مراقبة العلاقات الدولية بإدارة التدريب والعلاقات الدولية هبة العوضي.



وفي هذا السياق، قال رئيس الديوان فيصل الشايع إنه في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها العالم والتي تتطلب من الأجهزة الرقابية اتخاذ التدابير والإجراءات التي ستسهم في الارتقاء بآليات العمل لدى أجهزتنا الرقابية وتحقيق أهدافنا المنشودة بأفضل الممارسات الممكنة بما يهدف لحماية المال العام ومكافحة الفساد، فإن الديوان يقترح إعداد دليل بعنوان «التدقيق في ظل الكوارث والأزمات».



وأضاف الشايع أن هذا الأمر يتماشى مع اهتمام المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الانتوساي» بهذا الموضوع وإصدار مبادرة «تنمية الانتوساي» دليل عملي لرقابة الشفافية والمساءلة والشمولية في استخدام التمويل الطارئ لـ «كورونا»، مؤكدا انه من المناسب إصدار دليل رقابي شامل يختص بدول الخليج العربي وما لها من خصائص مشتركة للتدقيق وحماية المال العام في ظل الكوارث والأزمات، وإحالة الموضوع إلى فريق عمل قواعد الرقابة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي.



كما تقدم الديوان باقتراح لاعتماد اللغة العربية من ضمن اللغات الرسمية في المنظمة الآسيوية لهيئات الرقابة العليا، وذلك لتعزيز التواجد العربي في المنظمة.



وهنأ الشايع رئيس الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية د.حسام العنقري بمناسبة الفوز بعضوية مجلس مديري المنظمة الآسيوية لهيئات الرقابة المالية العليا للفترة 2021 - 2024، الأمر الذي سيسهم في دعم التواجد العربي في جميع المحافل الرقابية.



كما أعرب عن خالص تعازيه بضحايا إعصار شاهين بسلطنة عمان، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ السلطنة من كل مكروه ويزول الخطر عنهم.