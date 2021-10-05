حذّرت دراسة طبية جديدة الحوامل من تناول مسكن "التايلينول"، لأن المواد المسكنة به تسهم في حدوث اضطرابات نمو عند الجنين، وفق مجموعة متزايدة من الأدلة.

و"التايلينول" هو مسكن لا يحتاج إلى روشتة طبيب للحصول عليه، ويوصي به الأطباء على نطاق واسع لتخفيف الألم وتقليل الحمى.

وتظهر الدراسة الحالية، التي اعتمدت على التقييم وتحليل البيانات على مدار 25 عامًا، في مجالات علم الأوبئة البشرية، والدراسات الحيوانية والمختبرية، أن التعرض قبل الولادة للمركبات الكيميائية المتواجدة في مسكن "التايلينول" قد يزيد من مخاطر تطور الأعضاء التناسلية بشكل غير صحيح.

وقد تمكن الباحثون في كلية الطب جامعة "واشنطن" من تحديد زيادة خطر الإصابة باضطرابات النمو العصبي، على رأسها اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط والسلوكيات ذات الصلة، وكذلك اضطراب طيف التوحد، بالإضافة إلى تأخيرات اللغة وانخفاض معدل الذكاء.

لذا دعا عدد من أطباء النساء والتوليد والباحثين، فضلًا عن فريق من خبراء دوليين في العديد من التخصصات، في ورقة بحثية نشرت في دورية "Nature Reviews Endocrinology في سبتمبر 2021، إلى توخي الحذر وإجراء أبحاث إضافية.

ويعتبر مسكن "التايلينول" مكونًا نشطًا في أكثر من 600 وصفة طبية وأدوية، ويتم استخدامه من قبل أكثر من 50% من النساء الحوامل في جميع أنحاء العالم و65% على الأقل من النساء الحوامل في الولايات المتحدة.