رفض حاكم ولاية ميزوري الأمريكية، مايك بارسون، دعوات تطالب بالرأفة، بما في ذلك استئناف من البابا، في قضية بارزة لسجين محكوم عليه بالإعدام، وقال إن إعدامه سيمضي كما هو مخطط له.

وقال مكتب بارسون في بيان في عاصمة الولاية، جيفرسون سيتي: "اليوم، أكد الحاكم مايك بارسون أن ولاية ميزوري ستنفذ الحكم الصادر بحق إرنست لي جونسون يوم الثلاثاء 5 تشرين أول/أكتوبر 2021، وفقا لأمر من المحكمة العليا في ميزوري".

وقال بارسون "إن الولاية مستعدة لتحقيق العدالة وتنفيذ الحكم القانوني الصادر بحق جونسون وفقا لأمر المحكمة العليا فى ميزوري" .

وأدين جونسون بجريمة قتل ثلاثية في متجر بالولاية في عام .1994 وكان إعدامه موضوع معارك قانونية مطولة.

ومن بين الداعين إلى عدم إعدام جونسون البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

وكتبت الناشطة المناهضة لعقوبة الإعدام الأخت هيلين بريجان في تغريدة على تويتر "أرسل البابا فرنسيس رسالة يطلب فيها الرأفة (لجونسون) هذا الأسبوع من خلال سفير الفاتيكان لدى الولايات المتحدة".

وأضافت أن "البابا يرغب في أن يضع أمامكم الحقيقة البسيطة لإنسانية جونسون وقدسية كل حياة بشرية".

ويقول المدافعون عن وقف تنفيذ حكم الإعدام، بمن فيهم القاضي السابق في المحكمة العليا في ميزوري مايكل وولف، إنه ما كان ينبغي أن يعاقب جونسون بالإعدام لأنه "معاق فكريا إلى حد كبير"، وفقا لمركز معلومات عقوبة الإعدام.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الإعدام بحق جونسون بحقنة مميتة.