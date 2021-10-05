ذكرت صحيفة (ذا إندبندنت) البريطانية، أن فتاة بريطانية تبلغ من العمر 15 عاماً توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا في اليوم الذي كان من المقرر أن تحصل فيه على اللقاح.

وأوضحت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الفتاة توفت في مستشفى الملكة ألكسندرا بعد إصابتها بكورونا، دون وجود أي مشكلات صحية خطيرة تعاني منها.

وكان قد ظهرت على الفتاة أعراض شبيهة بالإنفلونزا قبل 4 أيام من وفاتها، وقد خضعت لاختبار كورونا الذي جاءت نتيجته إيجابية، مما أدى إلى عزلها في المنزل إلى أن تم نقلها إلى المستشفي بعد أن تضاعف معدل ضربات قلبها.

وأشارت النتائج الأولية للفحص الطبي بالمستشفى إلى إصابة الفتاة بالتهاب عضلة القلب نتيجة إصابتها بالفيروس، وحاول الأطباء وضعها على جهاز التنفس الصناعي لمنح جسدها فرصة للتعافي، لكن معدل ضربات قلبها لم يستقر ولم يتمكنوا من إنقاذها.