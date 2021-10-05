أعطت منصة ديزني بلس الضوء الأخضر لمسلسل "أمريكان بورن تشاينيز" (American Born Chinese) بناء على رواية مصورة تحمل نفس الاسم لرسام الكاريكاتير الأمريكي الصيني جين لوين يانغ.

وقالت ديزني بلس في بيان إن ديستين دانييل كريتون، مخرج فيلم مارفل الشهير الحالي "شانغ-تشي أند ذا ليغند أوف تن رينغز" الذي حقق نجاحا كبيرا، سوف يقود المسلسل، مضيفة أن المسلسل التلفزيوني الذي يحمل علامة ديزني أنتج من قبل "توينتيز تليفيشن".

ويروي مسلسل "أمريكان بورن تشاينيز" قصة جين وانغ، وهو مراهق عادي يوزان بين حياته الاجتماعية في المدرسة الثانوية وحياته المنزلية المهاجرة. وعندما يلتقي بطالب أجنبي جديد في اليوم الأول من العام الدراسي، تتصادم المزيد من العوالم مع تورط جين عن غير قصد في معركة الأسطورية الصينية.

وقالت أيو ديفيس، رئيسة تلفزيون ديزني، في البيان "لا يمكننا انتظار جمهورنا لتجربة هذا التكيف الخيالي الرائع الذي لا يُنسى للرواية المصورة".

وأضافت "هذه قصة عالمية رائعة تنتقل بين العوالم وتستكشف تأثير الثقافة والهوية والقبول من خلال عدسة المراهقة".

وقال يانغ في البيان "أن أكون جزءا من ديزني فهذا حلم أصبح حقيقة". وأشار رسام الكاريكاتير إلى أنه "معجب كبير بديزني لدرجة أنني كنت أمتلك مكونا واحدا على الأقل من ميكي ماوس في جميع الأوقات-- محفظة أو ساعة أو توكة حزام أو تيشيرت".

ونُشرت رواية يانغ "أمريكان بورن تشاينيز" في عام 2006، وأصبحت أول رواية مصورة يتم ترشيحها لجائزة الكتاب الوطني وأول رواية تفوز بجائزة برينتز لجمعية المكتبات الأمريكية.