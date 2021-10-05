هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس بتجاوز سقف الدين العام الأمريكي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الكونجرس بشأن زيادة سقف الدين العام أو تمديد تعليق العمل بسقف الدين، منحيا بالائمة على ميتش ماكونيل زعيم كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ المسؤولية في التحرك كـ"نيزك" يتجه نحو الاقتصاد الأمريكي.

وردا على سؤال، بعد خطابه في البيت الأبيض بشأن النزاع حول سقف الدين العام، عما إذا كان يستطيع ضمان ألا تتجاوز الولايات المتحدة سقف الدين قال بايدن "لا لا استطيع"، مضيفا أن "الأمر متروك ليمتش ماكونيل... لا استطيع تصديق أن تكون هذه هي النتيجة النهائية لآن العواقب خطيرة للغاية. لا أصدق هذا، لكن هل أستطيع ضمان الأمر؟ إذا استطعت سأفعل".

وقال بايدن إن أكثر من ربع الدين الأمريكي بما يصل إلى 8 تريليونات دولار جاء خلال السنوات الأربع لحكم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، لذلك على الجمهوريين المساعدة في رفع سقف الدين.

كانت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية قد حذرت في الأسبوع الماضي من أن وزارتها ستفشل فعليا بحلول 18 تشرين أول/أكتوبر المقبل إذا لم يتحرك الكونجرس ويصدر قانونا لاستمرار تعليق العمل بسقف الدين العام أو رفع السقف، لتزيد الضغط على أعضاء الكونجرس بهدف التحرك لتجنب إعلان عجز الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن خطاب وجهته يلين إلى قادة الكونجرس القول إنه "من المحتمل أن تستنفد وزارة الخزانة كل إجراءاتها الاستثنائية (للوفاء بالالتزامات المالية للدولة) إذا لم يتحرك الكونجرس لرفع أو تعليق سقف الدين العام بحلول 18 تشرين أول/أكتوبر" المقبل.

وأضافت يلين "من غير المؤكد أننا سنستطيع الوفاء بكل التزامات الدولة بعد هذا التاريخ". كما قالت يلين في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء إن أي فشل في التعامل مع موضوع سقف الدين العام سيؤدي إلى نتائج كارثية.

وقالت يلين إن ما سمته "اليوم إكس" في إشارة إلى يوم إعلان عجز الخزانة العامة الأمريكية عن الوفاء بالتزاماتها المالية يقترب بأسرع مما يتوقع الكثيرون في وول ستريت. وسيعزز تحذير يلين مخاوف أسواق المال بشأن أزمة سقف الدين العام الأمريكي في ظل الخلافات الحادة بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس، بحسب بلومبرج.