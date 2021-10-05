شكرت المغنية الامريكية، بريتني سبيرز، الجيش العالمي لمحبيها ومؤيديها، على الجهود التي بذلوها من أجل مساعدتها على إنهاء وصاية والدها، جيمي سبيرز، عليها.

وذكرت وكالة الانباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن أعضاء حركة "حرروا بريتني" ظلوا يشنون حملة منذ سنوات، ضد الترتيب القانوني الذي ظل يسيطر على حياة نجمة البوب ومشوارها الفني منذ عام .2008

وكان محبو بريتني، احتفلوا الأسبوع الماضي أمام محكمة "ستانلي موسك" في وسط مدينة لوس أنجلوس، عندما تم رفع وصاية جيمي سبيرز، على أموال ابنته، حيث رفعوا لافتات تحمل عبارة "حرروا بريتني"، وغنوا أغنيتها المعروفة "توكسيك" (سام) في الشوارع.

ومن الممكن أن تنتهي الوصاية المثيرة للجدل تماما، بحلول نهاية العام.

وشكرت نجمة البوب 39/ عاما/ مؤيديها، قائلة إن دعمهم جعلها تبكي.

ولم تقدم بريتني أي عروض مباشرة منذ عام 2018، بسبب خلاف عنيف مع والدها.

وقد حققت انتصارا قانونيا حاسما على والدها 69/ عاما/، في يوم درامي بالمحكمة الأسبوع الماضي.

ورأى القاضي أن استمرار وصاية جيمي على ابنته لم يعد في مصلحتها.

وكان جيمي سبيرز قال في 12 من آب/أغسطس الماضي إنه يعتزم التنحي عن دوره كوصي على الشؤون المالية لابنته، على الرغم من ادعائه بأنه ليس هناك سبب قانوني للاستغناء عنه، إلا أنه لم يقدم جدولا زمنيا لذلك.