أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الثلاثاء رفع نسبة الحضور الجماهيري في المدرجات إلى 80 % من سعتها، موضحا شروط الحضور والفئة العمرية المشمولة بذلك.

وذكر الاتحاد في بيان نشره اليوم عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم وبعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث رفع نسبة الحضور الجماهيري إلى المدرجات إلى 80 % من السعة المتاحة في كل استاد وذلك في مختلف المسابقات والبطولات المحلية."

وأوضح الاتحاد أن المسابقات المشمولة بالقرار هي :"مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية بالتنسيق مع الرابطة بخصوصها - بطولة كأس رئيس الدولة - دوري الدرجة الأولى - دوري الدرجة الثانية - مسابقات كرة الصالات - مباريات المنتخبات الوطنية والمنتخبات الزائرة - مسابقات السيدات ومسابقات الكرة الشاطئية."

وأضاف الاتحاد في بيانه :"وسيكون الحضور متاحا لمن يظهر عبر تطبيق الحصن حصوله على الجرعة الثالثة من اللقاحات المعتمدة بالدولة، أو من لم يكمل 6 شهور من حصوله على الجرعة الثانية، مع إبراز نتيجة الفحص السلبية (بي.سي.آر) لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ المباراة، وضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، علما أن الفئة العمرية المشمولة بالحضور هي 16 عاما وما فوق."