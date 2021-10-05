في شقة صغيرة، تحولت إلى متحف بمدينة الإسكندرية في شمال مصر، تحكي مجموعة مقتنيات مكرم سلامة البالغ من العمر 72 عاما قصة السينما المصرية في أيام مجدها في القرن العشرين. وتضم المقتنيات صورا ظلية (نيجاتيف) وملصقات "أفيش الأفلام" وأجهزة عرض قبل التحول الرقمي.

بدأت المجموعة بصور وملصقات من مسقط رأسه في جنوب مصر عندما كان يعمل في مصنع لإنتاج السكر، وامتدت وتشعبت لآلاف العناصر الأخرى التي حصل عليها من شركات الإنتاج وغيرها بعد التخلص منها أثناء التحول إلى الأفلام الرقمية.

من بين المعروضات 50 جهازا من طرز عتيقة للعرض السينمائي وملصق نادر من فيلم "المؤلفة المصرية" لسنة 1932، الذي يقول سلامة إن هناك اعتقادا بأنه أحد أقدم الأفلام في تاريخ البلاد.

تألقت السينما المصرية في منتصف القرن الماضي، عندما كانت ضمن عمالقة هذه الصناعة على مستوى العالم، ومن رحمها خرج عمر الشريف، الذي أصبح نجما عالميا. لكن أفل نجمها وبهت بريقها فيما بعد بفعل الاضطرابات السياسية الداخلية والمنافسة من مناطق أخرى في المنطقة العربية.

يعرب سلامة عن قلقه، وهو يفكر في مصير ممتلكاته الثمينة. فولداه اللذان يعيشان في الخارج ليس لديهما اهتمام يذكر باقتناء المجموعة التي استثمر فيها أرباحه بعد الانتقال إلى السويس وتأسيس شركة للخدمات البحرية.

يتوقع أن يبيع بعض مقتنياته، لكنه لن يفرط في أخرى لأنه يعتبرها ذات أهمية وطنية.