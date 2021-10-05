نفى الدكتور أنتوني فاوتشي، أخصائي الأمراض المعدية الرائد في البلاد، المزاعم القائلة إن الموجة الأخيرة من المهاجرين إلى الولايات المتحدة أسفرت عن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على الصعيد الوطني.

وقال فاوتشي، في تصرحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية،: "هذا ليس بسبب تدفق المهاجرين... فهذه المشكلة داخل بلادنا، كما هي مشكلة مع دول أخرى في جميع أنحاء العالم، الفكرة تدور حول أنه عندما يكون لديك 700 ألف قتيل أمريكي وإصابة الملايين من الأمريكيين، فلا ترغب في النظر خارج المشكلة".

وأشار الأخصائي إلى أن سبب ارتفاع معدلات الإصابة بـ"كوفيد-19" الرئيسي يأتي من داخل البلاد.

وأضاف: "بالتأكيد، يمكن أن يصاب المهاجرون بالعدوى، لكنهم ليسوا القوة الدافعة لذلك، دعونا نواجه الواقع هنا".

وأظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة "كايزر فاميلي فاونديشن" أن غالبية الجمهوريين ينسبون الزيادات الأخيرة في فيروس كورونا، بما في ذلك متغير دلتا شديد العدوى، إلى المهاجرين والسائحين القادمين من دول أخرى إلى الولايات المتحدة.