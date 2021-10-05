سيحاول قادة الاتحاد الأوروبي استخلاص الدروس من إجراءات السياسة الخارجية التي اتخذتها الولايات المتحدة مؤخرا عندما يجتمعون اليوم الثلاثاء في قمة تستمر يومين في مدينة كراني السلوفينية.

ونظرا للتطورات في أفغانستان وشراكة "أوكوس" الأمنية واتجاه العلاقات الثنائية مع الصين، حدد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبى شارل ميشيل موعدا لمناقشة استراتيجية حول دور الاتحاد الاوروبى على الساحة الدولية .

وكان هناك استياء واسع النطاق في الاتحاد الأوروبى عقب إعلان الولايات المتحدة أنها تفاوضت على اتفاقية أمنية لمنطقة المحيطين الهندى والهائ مع بريطانيا وأستراليا دون التشاور مع الاتحاد الاوروبى في أى مرحلة .

كما تُتهم واشنطن بأنها أبدت عدم اكتراث بمصالح حلفائها في الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بانسحابها الفوضوي من أفغانستان. وهناك أيضا شكوك كبيرة في بعض الجوانب حول مسار المواجهة الذي تنتهجه الولايات المتحدة تجاه الصين، ومحاولاتها الواضحة لضم الاتحاد الأوروبي إلى تلك الجهود.

ويعقد اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا، التى تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء .