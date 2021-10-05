قال لاعب التنس دومينيك تيم المصنف الثامن عالميا إنه لا يحتاج لجراحة لعلاج إصابة في المعصم تسببت في غيابه لنهاية الموسم.

وأصيب اللاعب البالغ عمره 28 عاما في يونيو حزيران في بطولة مايوركا المفتوحة ليغيب عن ويمبلدون ويخفق في الدفاع عن لقبه في أمريكا المفتوحة الشهر الماضي.

وقال اللاعب النمساوي على تويتر الليلة الماضية "ذهبت إلى بلجيكا لمعرفة إذا كنت احتاج إلى جراحة لعلاج إصابة المعصم وهناك أنباء جيدة جدا.. لا أحتاج إلى الجراحة.

"معصمي في حالة جيدة ويتحسن. في الأسبوع المقبل سأخضع لبرنامج لتقوية المعصم والاستعداد للعودة للتنس مجددا.

"أتطلع بشدة للعب. مر وقت طويل على غيابي عن المنافسات وافتقد هذه الأجواء كثيرا".

وجاءت أفضل نتيجة لتيم هذا الموسم في بطولة مدريد المفتوحة حين بلغ قبل النهائي.