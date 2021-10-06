







التقى وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف أمس الثلاثاء بمقر محافظة العاصمة كلا من محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، ومحافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد، ومحافظ الجهراء ناصر الحجرف، ومحافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر، ومحافظ مبارك الكبير اللواء متقاعد محمود بوشهري، ومحافظ حولي علي الأصفر.



وفي بداية اللقاء، تقدم المحافظون بالتهنئة إلى وكيل وزارة الداخلية بمناسبة حصوله على ثقة القيادة السياسية.



وأكد الفريق الشيخ فيصل النواف أن هذه الثقة السامية ستكون حافزا ودافعا لبذل كل الجهود من أجل إعلاء مكانة المؤسسة الأمنية لتكون في مصاف الأجهزة الأمنية المتقدمة، داعيا العلي القدير أن يكون على مستوى الثقة والأمانة التي يتشرف بها.



وخلال اللقاء، تم استعراض آفاق التعاون والتنسيق بين المؤسسة الأمنية والمحافظات وسبل تعزيزها، بما يخدم الملفات الأمنية والاجتماعية.



واستمع وكيل الوزارة إلى احتياجات المحافظين والتعرف على المشاكل التي تواجههم، مؤكدا سرعة وضع الحلول العملية لها في إطار القانون، مشيرا إلى أن المؤسسة الأمنية والمحافظات تعمل جنبا إلى جنب لخدمة أمن وأمان الوطن والمواطنين.



وأعرب الفريق الشيخ فيصل النواف عن تقديره للجهود التي يبذلها المحافظون لتحقيق الأهداف المنشودة وتنفيذهم للسياسات العامة للدولة وتطبيق القانون والأنظمة الإدارية بما يكفل الصالح العام، مشيرا إلى أن منصب المحافظ من المناصب المرموقة في تاريخ الكويت لاتصاله المباشر مع السلطة التنفيذية والمواطنين.



وأشار إلى أهمية الرؤية التي ترسخ آلية العمل والتنسيق بين وزارة الداخلية والمحافظات الست لإيجاد الحلول السريعة والعملية للصعوبات والمعوقات التي تعوق عمل الأجهزة بمحافظات البلاد، مشددا على أن المحافظين هم عيون الوزارة الثانية لبسط مظلة الامن والأمان والتعاون لتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة في البلاد.