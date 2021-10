أعلنت شركة solutions by stc ذراع شركة الاتصالات الكويتية stc المتخصصة في توفير خدمات الشركات، عن شراكتها الجديدة مع داتومكون، شركة خليجية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) وعلوم البيانات، بهدف جلب مميزات تحليلات الفيديو والمرئيات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى الشركات في الكويت. ومن خلال تلك الشراكة، تتضافر جهود الشركتين لتقديم برنامج INSIGHT AI للرؤية الحاسوبية، والمملوك لشركة داتومكون، للعملاء من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، حيث يعمل البرنامج الذكي على تحليل مشاهد الفيديو والصور بشكل آمن، مستندا إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليؤدي مهام معقدة للرؤية الحاسوبية مرتكزة على النتائج، وذلك في الوقت الفعلي.



باعتبارها مجالا فرعيا للذكاء الاصطناعي، تعد الرؤية الحاسوبية من أكثر المجالات تأثيرا في الذكاء الاصطناعي التطبيقي، حيث إنها تمكن الأنظمة وأجهزة الحاسوب من «فهم» مشهد ما واستيعابه لاستخلاص معلومات ذات مغزى من الصور الرقمية ومقاطع الفيديو والمدخلات المرئية الأخرى. ومن خلال الاستفادة من التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، تصبح الرؤية الحاسوبية قادرة على اتخاذ إجراءات أو تقديم توصيات بناء على تلك المعلومات. قال مشاري الحمد مدير عام إدارة المبيعات والحسابات في solutions by stc: أدى النمو الملحوظ في استخدام الشركات للكاميرات إلى خلق فرص هائلة في التقاط وتحليل وتفسير الكميات الكبيرة من البيانات المرئية التي يتم إنشاؤها يوميا. وأضاف: يتيح لنا تعاوننا الوثيق مع داتومكون الآن تقديم خدمة رفيعة المستوى لتحليلات الفيديو المتطورة تقدم للشركات نتائج ملموسة وتأثيرا واضحا على الأعمال.



وبحسب التقارير المعنية بهذه الصناعة فإنه سيتم تثبيت ما يقرب من مليار كاميرا مراقبة حول العالم بحلول عام 2021، كما تتوقع هذه التقارير استمرار النمو الهائل في انتشارها في المستقبل المنظور. ويثير الكم المذهل من لقطات الفيديو التي تنتجها هذه الكاميرات التساؤل حول كيفية تحليل كل ذلك والاستفادة منه.



وتعد التطبيقات الممكنة لتحليلات الفيديو واسعة ومتنوعة، ولكن الواقع يشير الى أن الغالبية العظمى من البيانات المرئية المتاحة في أي مؤسسة لا يتم استخدامها. هنا تكمن كفاءة التحليلات والبرامج المدعومة بالذكاء الاصطناعي في توافر حلول ناجعة وفاعلة من حيث التكلفة. وعلى غرار إنترنت الأشياء (IoT)، فإن «إنترنت العيون» عبارة عن شبكة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار المرئية المتصلة عبر الإنترنت والتي تتيح التبادل الآمن وجمع البيانات المرئية على نطاق لم يكن من الممكن تخيله من قبل. ويعتقد العديد من الخبراء أن هذا سيكون على الأرجح أكبر - من حيث الحجم والتأثير - من إنترنت الأشياء. ومع انخفاض التكاليف وتحقيق تقدم ملموس في جودة الصور وفي مجال الذكاء الاصطناعي، فإن مفهوم «إنترنت العيون» مهيأ لأن يصبح سائدا ومؤثرا على جميع قطاعات الأعمال.



وأضاف الحمد: تطبيقات الرؤية الحاسوبية على وشك إحداث تأثير كبير على الأعمال عبر مختلف الصناعات. وتفخر solutions by stc بأن تكون المزود الأول والوحيد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يطلق هذا النوع من الخدمات في السوق الكويتي، مما يزيد من حجم محفظتنا المتنامية من الحلول لمساعدة الشركات على الازدهار في العصر الرقمي.



ويهدف هذا التعاون الذي تم تشكيله حديثا إلى تسريع تبني «إنترنت العيون» في الكويت من خلال جعل تلك التكنولوجيا المتقدمة وذات النمو السريع أكثر جاذبية. كما أنه يأتي استكمالا للوجهة الاستراتيجية التي تتبناها solutions by stc فيما يتعلق بتزويد عملائها بأحدث الابتكارات وأكثرها أمانا لدعم تحولهم الرقمي. وبهذه المناسبة، قال رضوان الجمعة، الشريك الإداري في داتومكون: نحن متحمسون للعمل عن كثب مع solutions by stc من أجل خلق قيمة مضافة جديدة وتحقيق نتائج ملموسة تخدم أهداف المؤسسات من جميع الأحجام عبر مختلف القطاعات في الكويت. إن INSIGHT AI منصة قوية تمكن الشركات ومقدمي الحلول من إنشاء وتقديم تحليلات فيديو ذات قابلية عالية للتخصيص وقادرة على تلبية الاحتياجات الفريدة عبر نطاق واسع من بيئات العمل.