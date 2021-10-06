بعدما أتت النيران على محصوله من القمح في شمال شرق سورية العام الفائت، أمل عبدالباقي سليمان أن يعوض موسم العام الحالي خسارته. لكن أمنيته لم تتحقق على وقع التراجع الكبير في مستوى هطول الأمطار.



وواجهت سورية تدنيا في مستوى الأمطار خلال الشتاء الماضي، خصوصا في محافظة الحسكة التي كانت تعد قبل اندلاع النزاع العام 2011 «السلة الغذائية» لسورية، وتسيطر عليها الإدارة الذاتية الكردية بدعم أميركي.



في قرية تل شعير قرب مدينة القامشلي يتحسر سليمان (48 عاما) على أرضه التي اعتاد أن تدر له الأرباح في مواسم حصاد القمح، وبعد ان احترقت العام الماضي لم يحصد محصوله هذا الموسم لنقص الأمطار الذي سبب عدم نمو البذور.



وعلى غرار سليمان، يشكو مزارعو المنطقة من تراجع محاصيل القمح، ما يثير المخاوف إزاء الأمن الغذائي في بلد يكافح 60% من سكانه لتوفير طعامهم.



في محافظة الحسكة، حيث كانت الإدارة الكردية والحكومة تتنافسان سنويا على شراء محاصيل القمح والشعير من المزارعين لتأمين احتياجات المناطق الواقعة تحت سيطرة كل منهما، تقدر منظمات إنسانية دولية تراجع إنتاج المحاصيل بأكثر من 95% مقارنة بالعام الماضي في أجزاء كبيرة من المنطقة.



وإضافة إلى تراجع مستوى الأمطار، يعيد سليمان الأزمة إلى غلاء البذور والأسمدة ومعدات الزراعة والنقص في المحروقات، معتبرا أن «الوضع الزراعي في المنطقة كارثي (...) والجفاف يتمدد فيها»، وإذا استمر الوضع على حاله فلا يستبعد المزارع استبدال زراعة القمح بأنواع أخرى «كالكزبرة والكمون كون تكاليفها أقل وأسعارها أغلى ولا تتطلب أمطارا غزيرة». في قرية كرديم حليمة في محافظة الحسكة يرى حاجي محمد (71 عاما) أن «الزراعة أصبحت خسارة» بعدما بات الجفاف «يؤثر عليها من النواحي كافة». ويقول المزارع منذ 45 عاما «نحاول بيع ذهب نسائنا وأغراض المنزل لشراء البذور عل الأمطار تتساقط وتعوض بعض الخسائر» في الموسم المقبل. وفي مثال على حجم تراجع الإنتاج، يوضح الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في مناطق سيطرة الإدارة الكردية سلمان بارودو، أن موسم العام الحالي «كان استثنائيا».



ويلفت إلى أن إدارته تسلمت من المزارعين العام الحالي نحو ألف طن مقارنة بـ 600 ألف طن العام الماضي.



وتتراوح حاجة المنطقة سنويا، وفق قوله، من 550 -600 ألف طن لتأمين الطحين (للأفران) والبذور للفلاحين والاحتياطي الضروري للأشهر المقبلة».



ورغم أنه ليس لدى المنظمة بعد «الأرقام النهائية الكاملة لمحاصيل هذا العام»، لكن روبسون يتوقع أن «يكون متدنيا للغاية، ربما قرابة نصف إجمالي حصاد العام الماضي».