

مواد غذائية تساعد على تحفيز الدماغ في الصباح



بعد فترة العطلة الصيفية الطويلة يصعب على الجسم العودة إلى الإيقاع اليومي الذي كان يتبعه في أيام العمل، لذلك هو بحاجة إلى تنشيط الجهاز العصبي منذ الصباح بمساعدة أطباق معينة من الطعام.



وكشفت د. يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، عن المواد الغذائية التي يجب تناولها في وجبة الفطور من أجل تحفيز الدماغ.



وقالت: «يجب أن تحتوي أطعمة وجبة الفطور على مجموعة فيتامين B. وهذه الفيتامينات موجودة في خبز الحبوب الكاملة وخبز الجودار، وفي العصائد. هذه الفيتامينات مواد (منشطة) للجهاز العصبي بكامله، فدونها لن تتم عملية التمثيل الغذائي، لذلك يجب أن تكون هذه المواد أساس وجبة الفطور للأطفال والبالغين على حد سواء».



وتنصح الخبيرة ـ بتناول البيض بانتظام في وجبة الفطور، لأنه يساعد على «تحفيز» الدماغ واتخاذ القرارات الصحيحة بسرعة.



وتابعت: «هناك أطعمة تؤثر إيجابيا في الوظائف الإدراكية للدماغ. والبيض في مقدمة هذه الأطعمة وخاصة صفار البيض، لأنه يحتوي على مادة الكولين التي هي مقدمة لمادة أسيتيل كولين».

عن «سبوتنيك»