ماضي الهاجري - رشيد الفعم - سلطان العبدان

أبدى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تفاؤله بنتائج «الحوار الوطني» الذي بدأ أمس. وقال الغانم، على هامش فعاليات حفل تكريمه بمناسبة منحه الرئاسة الفخرية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب،



«لا يمكن أن تكون هناك دعوة من صاحب السمو الأمير يجمع فيها أبناءه إلا وتنتهي إن شاء الله بالخير ونحن متفائلون بنتائجها، وعندما تنتهي جلسات الحوار سنعلن عن تفاصيلها ونتائجها».



إلى ذلك، خلص الاجتماع الأول لـ «الحوار الوطني»، إلى اتفاق بين الطرفين على عقد اجتماع غدا الخميس يتم خلاله النقاش الفعلي والتفصيلي للقضايا محل البحث. مصدر أبلغ «الأنباء» أن الاجتماع الأول الذي عقد أمس لم يكن مطولا واقتصر على طلب كل فريق من الآخر تحديد نقاط البحث مكتوبة بالتفصيل على هيئة أوراق عمل لكي يتم تبادلها بين الجانبين الحكومي والنيابي في اجتماع الغد.



