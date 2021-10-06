عبدالعزيز الفضلي



حددت وزارة التربية الأسبوع المقبل موعدا لإجراء امتحانات المعادلة والامتحان الخاص بطلبة الفصول الخاصة.

جاء ذلك في نشرة عممها وكيل التعليم العام أسامة السلطان، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، حيث أعلن خلالها إجراء امتحان موحد على مستوى المنطقة التعليمية لكل من: الطلبة الراغبين في النقل من مدارس التعليم الخاص (المدارس الأجنبية) أو من «التعليم الديني» إلى نظام التعليم العام والطلاب من فئة «بطيئي التعلم» بالصف التاسع المتوسط الراغبين في الالتحاق بالمرحلة الثانوية، على أن يكون في الأسبوع الثاني من بداية العام الدراسي وفقا للوائح والنظم المعمول بها.