فاز مكتب الشهيد التابع للديوان الأميري بالجائزة الفضية في مهرجان الأردن للإعلام العربي الرابع الذي اختتمت فعالياته اليوم الثلاثاء بمشاركة شخصيات ومؤسسات إعلامية وفنية عربية.



وجاء حصول مكتب الشهيد على الجائزة عن عمله (من ريحة أبوي) ضمن فئة (البرامج التلفزيونية - الإعلام الأمني) التي شهدت حصول عمل القوات المسلحة الأردنية (جيشنا العربي) على الجائزة الذهبية وعمل مديرية الأمن العام الأردنية (العين الساهرة) على الجائزة البرونزية.



كما شاركت وزارة الدفاع والداخلية في الكويت بالمهرجان بعمل من إعداد مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش بعنوان (مشاركة القوة الجوية الكويتية في العمل الإغاثي) وفيلم (السوار الالكتروني) من إعداد الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية إلى جانب عمل كويتي آخر من إعداد مكتب الشهيد بعنوان "الشهيدات".



وقال المستشار الإعلامي السابق في وزارتي الدفاع والداخلية الكويتيتين الفريق الركن المتقاعد عبد العزيز الريس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب استلامه جائزة العمل الفائز، إن المشاركة الكويتية هذا العام تهدف إلى تسليط الضوء على دور الإعلام المتخصص والمدروس في التعامل مع قضايا المجتمع وتوجيه أفراده ضمن إطار من المسؤولية والوعي.



وأضاف الريس أن الأعمال الكويتية المنتقاة تضمنت رسائل إرشادية عملت عليها كوادر وزارتي الدفاع والداخلية ومكتب الشهيد وأثمرت عن فوز إحداها وسط منافسة من أعمال عربية عدة.



وأعرب عن الشكر والتقدير للجنة العليا القائمة على المهرجان لاختيارها (القدس) عنوانا للدورة الحالية وتركيز فعالياتها على الجلسات الفكرية والحوارية الداعمة للقضية الفلسطينية التي تضعها الكويت وسائر الدول العربية في مقدمة قضايا الأمة.



من جانبه، أشاد عضو اللجنة العليا للمهرجان الدكتور زياد الخضر في تصريح لـ(كونا) بالمشاركة الكويتية "الناجحة" في المهرجان وإثرائها فعاليات وأنشطة المهرجان، مشيرا إلى أن العمل الكويتي (من ريحة أبوي) استحق فعليا حصد الجائزة نظير تكامل عناصره المتسمة بالاتقان وتفوق محتواه الابداعي.



وعن اختيار (القدس) عنوانا للدورة الحالية للمهرجان، أكد الخضر أهمية بلورة رؤية إعلامية عربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المقدسات في القدس، داعيا إلى أهمية توظيف الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية إعلاميا وإبراز (القدس) في الصناعة الإعلامية العربية.



وضمن هذا الإطار، ثمن باسم اللجنة العليا المنظمة للمهرجان دعم دولة الكويت للقضية الفلسطينية على جميع المستويات الرسمية والشعبية والإعلامية، مشيدا بمواقف الكويت "الثابتة" تجاه دعم حقوق الفلسطينيين في المحافل الدولية.



وكرمت اللجنة المنظمة للمهرجان المستشار الإعلامي الكويتي الفريق المتقاعد عبد العزيز الريس نظير مشاركاته في أنشطة وفعاليات الدورات الثلاث الماضية ووزير الاعلام العماني السابق الدكتور عبد المنعم الحسني الذي اختير شخصية المهرجان لهذا العام.



كما كرمت عددا من الشخصيات الإعلامية والفنانين العرب منهم الإعلامي الكويتي علي الريس والفنانة السورية سلمى المصري والمخرج السوري باسل الخطيب والفنانة المصرية منى عبد الغني والمخرج الاماراتي حبيب غلوم والإعلامي السعودي يوسف الجراح.



وشملت فعاليات المهرجان على مدى ثلاثة أيام عقد جلسات حوارية وفكرية حول القدس ومسابقات المسلسلات الدرامية والبرامج الاذاعية والوثائقية والبث المباشر والمسلسل الكوميدي والبرامج الحوارية وبرامج الهواة والشباب والرسوم المتحركة واغنية الطفل.