تحسن أسعار النفط يأتي في ظل زيادة الطلب وبدء التعافي من جائحة كورونا

‏⁧‫أحمد مغربي



لامس سعر النفط الكويتي أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018، حيث سجل 80.76 دولارا للبرميل في تداولات أمس، حسب السعر المعلن من قبل مؤسسة البترول الكويتية.

وجاء ارتفاع اسعار النفط الكويتي بفعل تنامي الآمال في التعافي الكامل من جائحة كورونا وسط زيادة الطلب على النفط الخام، ويأتي كذلك في اعقاب اجتماع تحالف "أوبك+" والالتزام بالاتفاق القائم بشأن الزيادة التدريجية في إنتاج النفط بدلا من تقديم المزيد من الإمدادات إلى السوق.



وقالت منظمة "أوبك +" في بيان أعقب محادثات وزارية عبر الإنترنت، إنها "شددت مجددا على الالتزام بخطة ضبط الإنتاج"، في إشارة إلى اتفاق سابق تضخ بموجبه 400 ألف برميل يوميا إضافية إلى السوق خلال نوفمبر.