عبدالعزيز الفضلي

أبرم الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب مذكرة تفاهم مع المعهد العربي للتخطيط وذلك للمساهمة في تنمية القدرات الشبابية العربية والاستفادة من الإمكانيات البشرية.

وقال رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب النائب د.عبدالله الطريجي، عقب توقيع المذكرة إن الهدف من هذه المذكرة هو الاستفادة من الإمكانيات البشرية، مبينا أن كثيرا من الشباب في الوطن العربي يحتاج إلى التدريب وتنمية المهارات.

وأضاف الطريجي أن المعهد العربي للتخطيط شريك استراتيجي مع الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب في عملية الدراسات ووضع الخطط ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لكثير من الأمور التي يحتاجها الوطن العربي موضحاً أن الاتحاد سيكون جزءا من خطة عمل وبرامج المعهد العربي للتخطيط السنوية لاسيما وانه أن سخر جميع الإمكانيات لدعم ومساندة البرلمانيين العرب.

وذكر أنه تم الاتفاق لتكون الكويت عاصمة العمل الكشفي العربي (2020-2022) بدعم من 16 دولة عربية لافتا إلى أنها ستحتضن عددا كبيرا من الفعاليات والورش والدورات التدريبية.

من جانبه قال وكيل المعهد الدكتور وليد عبد مولاه إن هذه المذكرة تهدف إلى توسيع نطاق عمل المعهد عبر وصوله إلى الشباب العربي عن طريق الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب منوهاً أن المعهد سيساهم في تنمية الشباب العربي عبر اعطائهم مهارات في القيادة وريادة الأعمال في العمل التطوعي وغرس الشعور الوطني عن طريق التدريب وورش العمل۔

وذكر أنه ستكون هناك ورش عمل ودورات للشباب العربي بالتنسيق مع الاتحاد جزء منها في الكويت والآخر في الدول العربية وذلك نظرا لطبيعة العمل في بعض الدول العربية.

وبين أن المعهد يسعى لتوسيع شراكاته في الوطن العربي لتحقيق أهدافه في بناء رأس المال البشري لما له من دور مهم في التنمية المستقبلية والتنمية المستدامة.

بدوره قال رئيس جمعية الكشافة الفلسطينية جبريل الرجوب إن تعاون المعهد العربي للتخطيط الذي لديه رؤية استراتيجية بصناعة الانسان العربي القادر على مواجهة تحديات المستقبل

مع الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب سيجسد منظومة قيمة وأخلاقية في بعدها الإنساني. وأضاف الرجوب أن المذكرة ستساهم في انطلاقة العمل في تدريب الشباب العربي برؤية قادرة على التواصل والوحدة معربا عن أمله في قدرة العرب على التأثير الحماية كل مشاريعهم وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

من جانبه قال مستشار الاتحاد الكشفي البرلمانيين العرب والمنسق العام للاتفاقية د بدر الزيد اننا نهدف من خلال هذه الاتفاقية الى الاستعانة والاستفادة من تجربة وخبرة المعهد العربي للتخطيط في اعداد الخطة التطويرية والتدريبية اللازمة لمنتسبي الاتحاد في الفترة القادمة مشيراً الى انه بعد توقيع هذه المذكرة سيتم تشكيل لجنة مشتركة تقوم بوضع الاسس والقواعد وارساء مبادئ التخطيط لهذه الخطة التدريبية واسس المشاركة فيها ونوعية المنتسبين اليها .

واضاف الزيد مثل هذه الخطوة تشكل خطوة فارغة في حياة العمل الكشفي العربي بالاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب لافتاً الى انها ستكون رافد اساسي للحركة الكشفية العربية .