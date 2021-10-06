بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية الشقيقة الفريق أول محمد زكي بمناسبة الذكرى ال48 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي، إن الشيخ حمد جابر العلي عبر في برقيته عن خالص التهاني وأصدق التبريكات للشقيقة مصر بهذه المناسبة الغالية التي سطر فيها الجيش العربي المصري بمساندة أشقائه من جيوش الدول العربية أروع صور البطولة والتضحية والفداء دفاعا عن الكرامة والأرض العربية.

ودعا إلى المولى عز وجل "أن يحفظ مصر الشقيقة وقيادتها الحكيمة وشعبها الكريم من كل شر ومكروه وأن يديم عليها وعلى الأمتين العربية والإسلامية نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة".