استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، بمكتبة بمقر الوزراة صباح اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة لدى البلاد ستيفان موبس، يرافقه نائب السفير ورئيس القسم الاقتصادي فرنك نويمان.

تم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك، وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الصديقين، إضافةً إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد ألينا رومانوسكي .

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض أهم الأمور والمواضيع ذات الإهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والعمل الجماعي بين البلدين الصديقين، وقد أشاد بعمق العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة.

واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في وقت لاحق اليوم سفير مملكة أسبانيا الصديقة لدى البلاد ميغيل خوسي مورو أغيلار.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض أهم الأمور والمواضيع ذات الإهتمام المشترك، كما قدم السفير الأسباني للشيخ حمد الجابر الملحق العسكري لمملكة أسبانيا لدى الكويت والمقيم في الرياض العقيد خوسي ماريا بوناستري ثيناررو، وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه.

وقد رحب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالملحق العسكري الجديد متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله، وللعلاقات بين البلدين الصديقين المزيد من التقدم والنماء.

حضر الاستقبالات رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح.