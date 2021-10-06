وجه النائب فايز الجمهور سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، قال في مقدمته، قام وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني شايع عبدالرحمن الشايع بالتصريح عبر حسابه الشخصي في وسائل التواصل الإجتماعي (تويتر) يوم الاثنين الموافق 04 أكتوبر لسنة 2021 بأنه سوف يتم توزيع وحدات مدينة جنوب سعد العبد الله على المخطط إسوة بالمشاريع الإسكانية السابقة. حيث جاء نص التصريح كالتالي " قال تعالى " وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولً " . أعلن بأنه سيتم توزيع عدد (22.152 ) ألف وحدة سكنية في مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني إعتباراً من تاريخ 12-12-2021 م على المخطط إسوة بالمشاريع الإسكانية السابقة بالإضافة إلى زيادة عدد 6 اَلاف وحدة سكنية تقريباً على المشروع بعد موافقة المجلس البلدي .

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- هل صدر قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع عدد (22.152) ألف وحدة سكنية في مشروع جنوب سعد العبد الله الإسكاني بمساحة (400م 2)؟ إن كان الجواب بنعم يرجي تزويدي بصورة ضوئية من القرار.

2- في حال لم يصدر قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع عدد (22.152) ألف وحدة سكنية في مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني بمساحة (400م 2) ، فما هي الأسس والأسباب التى أستند عليها وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني فى تصريحه على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي عن بدء توزيع تلك الوحدات إعتباراً من تاريخ 12-12-2021 ؟ .

3- يرجي تزويدي الاَليات والأسس والنظم التي سيتم على أساسها توزيع تلك الوحدات.

4- هل تاريخ 12-12-2021 المذكور في تصريح وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي ( تويتر ) هو تاريخ البدء في توزيع تلك الوحدات أم تاريخ البدء في فتح باب التخصيص ؟