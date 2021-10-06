أكد سفير البلاد لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد، أن معرض (الرياض الدولي للكتاب 2021) "تظاهرة ثقافية كبيرة ومتنوعة وثرية ورافد ثقافي وأدبي خليجيا وعربيا".

وأضاف السفير الشيخ علي الخالد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على هامش زيارته المعرض اليوم الأربعاء، أن "ما رأيناه اليوم من تنظيم وإنجاز رائع يدل على العمل الكبير الذي قامت به وزارة الثقافة السعودية لإقامة هذا المعرض".

ولفت الشيخ علي إلى أن "السعودية تملك رصيدا ثقافيا زاخرا وكبيرا وعقولا نيرة أثرت الثقافة والأدب الخليجي والعربي والإسلامي كما أن الجمهور السعودي محب للثقافة ومطلع وقارئ جيد ولديه ذائقة راقية في اختيار الثمين من الكتب والمعرفة" مشيرا إلى أن الحضور الكثيف من زوار المعرض يدلل على "مدى ثقافة الشعب السعودي وحبه للاطلاع".

وشدد السفير الشيخ علي الصباح على أن دور النشر الكويتية والكتاب والأدباء الكويتيين يمثلون "الوجه الحضاري المشرق للثقافة والأدب الكويتي ويعتبرون عامل جذب للكتاب العرب وكذلك للقارئ العربي وهمزة وصل بينهما بما تملكه دولة الكويت من إرث ثقافي وأدبي رائد جعل الكويت منارة ثقافية في العالم العربي".

وقال الشيخ علي إن ما يقدمه أبناء الكويت في المحافل الثقافية الكبيرة مثل معرض (الرياض للكتاب) "عمل مشرف يكمل الدور الذي تقوم به السفارات الكويتية في الخارج بتعريف الجمهور على الثقافة الكويتية وجسرا للتواصل الفكري والأدبي مع الجمهور والشعوب حول العالم".

ورافق السفير في جولته بالمعرض عضوا السفارة السكرتير أول إبراهيم العرفج وملحق الدبلوماسي محمد الدغيشم.

وكان وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن فرحان قد دشن الخميس الماضي فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 في (واجهة الرياض) الذي يقام خلال الفترة من الأول إلى العاشر من أكتوبر الجاري تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمشاركة أكثر من ألف دار نشر من 30 دولة من مختلف قارات العالم.