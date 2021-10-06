اتفق وزراء الكهرباء في الأردن ولبنان وسوريا، في اجتماع عقدوه في العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء، على تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الشبكة الأردنية عبر سوريا.

وقالت وزارة الطاقة الأردنية في بيان إن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي ووزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض ووزير الكهرباء السوري غسان الزامل اتفقوا على تقديم خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا وإجراء الدراسات الفنية وإعداد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد.

وقالت الوزيرة زواتي في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن اللقاء الثلاثي يهدف بشكل أساسي لوضع خطة عمل واضحة محددة وبرنامج زمني لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الشبكة الكهربائية السورية من خلال إعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين الشبكات الثلاث "لمساعدة الأخوة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية".

ووفق زواتي فقد تم وضع خطة عمل واضحة وجدول زمني للتنفيذ وشكلت فرق فنية متخصصة وتكليفها بإنجاز الأعمال اللازمة ضمن مدة محددة وأن ترفع النتائج بهذا الخصوص لاعتمادها والعمل بمضمونها مؤكدة أن خطة العمل ركزت على تأهيل البنية التحتية على الجانب السوري وكذلك جاهزية الأطراف الثلاثة بالاتفاقيات اللازمة لتزويد الكهرباء للبنان.

من جانبه قال الوزير الزامل إن الجانب السوري بدأ بتجميع المعلومات اللازمة عن محطات التوليد لتزويدها للجانب الأردني لإتمام الدراسات الفنية اللازمة والخاصة بالربط التزامني بين الشبكتين السورية والاردنية والتي تحتاج لمدة ثلاثة أشهر للانتهاء من إعادة تأهيل خط الربط.

بدوره قال الوزير فياض ان اللقاء يهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في لبنان والمنطقة العربية بتحقيق استقرار قطاع الطاقة مضيفا أن الوزراء الثلاثة اتفقوا على خارطة طريق تذلل العقبات الفنية فيما تتركز "خطوتنا" المقبلة في موضوع التمكين التمويلي للاتفاقيات من خلال البنك الدولي.

ويرتبط الأردن وسوريا كهربائيا من خلال خط نقل منذ عام 2001 إلا أن خط الربط خارج الخدمة منذ منتصف عام 2012 لأسباب فنية فيما ترتبط الدول الثلاث باتفاقية تبادل عامة واتفاقية ربط عامة ضمن مجموعة الربط الكهربائي الثماني والذي يضم كلا من الأردن ومصر والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين وليبيا بالإضافة إلى تركيا.