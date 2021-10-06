أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف، اليوم الاربعاء، ان المباراة النهائية لبطولة كأس سمو الأمير للموسم الرياضي (2020 / 2021) في النسخة ال59 والتي ستجمع فريقي الكويت والقادسية ستقام في يوم 23 ديسمبر المقبل.

وأضاف الشيخ احمد اليوسف في بيان صحافي، انه تقرر تغيير موعد المباراة ليتسنى للجمهور الحضور بجميع فئاته وفقا للاشتراطات الصحية المعمول بها.

وتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان الى مقام حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد لرعايته الكريمة للمباراة النهائية لكأس سموه ودعمه غير المحدود لأبنائه الرياضيين.