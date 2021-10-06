جميع الاختبارات الفصلية والنهائية لجميع المقررات النظرية والتطبيقية والعملية للفصل الأول ستكون بنظام الحضور

مسؤولية التزام الطالب بتطبيق الاشتراطات الصحية تقع على عاتق أستاذ المقرر وبإشراف عميد الكلية أو مدير المعهد

بناء على قرار اللجنة التنفيذية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أصدر مدير عام الهيئة بالإنابة أ.د.جاسم الأنصاري القرار رقم 2385/2021 بشأن ضوابط العودة إلى الدراسة بكليات ومعاهد الهيئة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021/2022 على أن تتم العودة للدراسة الكاملة حضوريا اعتبارا من تاريخ 17/10/2021 وفقا لضوابط محددة، وأوضح د.الأنصاري أن المقررات النظرية والتطبيقية التي سيتم تدريسها حضوريا في القاعات الدراسية يجب ألا يزيد عدد الطلبة المسجلين فيها على 30 طالبا ويمكن لأستاذ المقرر أن يقسم الطلبة إلى مجموعتين أو أكثر حسب السعة المكانية مع مراعاة تطبيق كل الاشتراطات الصحية، وفي حال زاد عدد الطلبة على ذلك تتم الدراسة عن بعد عن طريق منصات التعليم الإلكتروني المعتمدة من الهيئة، أما بالنسبة لآلية الدراسة بالمقررات العملية التي يتم تدريسها في المختبرات والورش ستكون حضوريا، ويمكن لأستاذ المقرر أن يقسم الطلبة إلى مجموعتين أو أكثر حيث السعة المكانية للقاعة المخصصة للمقرر.

وأشار د.الأنصاري إلى أن جميع الاختبارات الفصلية والنهائية لجميع المقررات النظرية والتطبيقية والعملية للفصل الدراسي الأول ستكون بنظام الحضور، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة من ارتداء الكمامات واستخدام أدوات التعقيم والتباعد الجسدي على أن يتم إبراز شهادة التطعيم لمن تلقى جرعة أو جرعتين من اللقاح للأساتذة والطلبة عن طريق التطبيقات الإلكترونية المعتمدة في الدولة، أما غير المطعمين فيشترط عليهم إحضار شهادة فحص PCR في بداية كل أسبوع دراسي.

وبين أن مسؤولية التزام الطالب بتطبيق الاشتراطات الصحية تقع على عاتق أستاذ المقرر وبإشراف عميد الكلية أو مدير المعهد حتى تكون العملية التعليمية تسير بالمسار الصحيح المرسوم لها.

وفي الختام، دعا د.الأنصاري الجميع إلى تطبيق الاشتراطات الصحية التي أوصت بها وزارة الصحة حتى تكون العودة ناجحة وتعود الحياة الدراسية لطبيعتها كما كانت قبل الجائحة، متمنيا للجميع دوام الصحة والعافية.