فاز دب بني ضخم يُدعى أوتيس بلقب المسابقة السنوية "الدب السمين" التي تحظى بشعبية جماهيرية كبيرة في حديقة كاتماي الوطنية في ألاسكا.

وتفوق أوتيس على دب آخر، هو ووكر ، الذي يزن ما يقدر بنحو 450 كيلوجراما، حسبما ذكرت الحديقة في ولاية ألاسكا أقصى شمال الولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وتنافس 12 دبا بنيا على اللقب، الذي فاز به أوتيس عدة مرات في السنوات الماضية.

وحصلت الدببة المتنافسة على أكثر من 793 ألف صوت من جميع أنحاء العالم. وتمكن الزوار عبر الإنترنت وعشاق الدببة من مشاهدتها على كاميرات الويب، والنظر إلى صور ماضية وحالية للدببة، والتصويت لمن أعجبهم.

وفي الربيع، تبقى الدببة نحيفة، ويكون لديها فرصة حتى الخريف لتكوين احتياطيات من الدهون من أجل السبات.

ويعد أوتيس 25/ عاما/ واحدا من الدببة الأكبر سنا في المنطقة. وقال حراس الحديقة الوطنية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه كان نحيفا للغاية في البداية، ولكن بصفته صياد ممتاز لسمك السلمون، اكتسب وزنا سريعا.

وكان أوتيس أيضا هو الفائز في المسابقة الأولى من هذا النوع في عام .2014

وفي ذلك الوقت ، كان التصويت يتم في يوم واحد فقط. ولكن بعد ذلك تم تمديد المنافسة ليستمر التصويت لمدة أسبوع.

وتهدف مسابقة أسبوع الدب السمين إلى توفير معلومات حول النظام البيئي وموائل أكثر من ألفي دب بني في المنطقة شبه القطبية.