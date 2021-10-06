افتتح متحف قطر الوطني معرض السيارات الرياضية الأمريكية في قطر، الذي يستعرض زيادة عدد السيارات الأمريكية في قطر خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

ويأتي معرض السيارات الرياضية الأمريكية في قطر، برعاية مواتر، ويُعرض في صالة عرض مواتر في متحف قطر الوطني حتى 15 شباط/فبراير 2022، وذلك في إطار العام الثقافي قطر - أمريكا .2021

حضر حفل الافتتاح صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة، و أحمد موسى النملة، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، و ناتالي إي بيكر، نائب رئيس البعثة الأمريكية في قطر، و دومينيك جينيتي، رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر، وسالم المهندي رئيس نادي حلبة سيلين الرياضي - مواتر.