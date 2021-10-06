تشهد سماء الوطن العربي غدا /الخميس/ ذروة زخة شهب (التنين) ؛ وذلك في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وقال الدكتور أشرف تادرس استاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر اليوم /الأربعاء/- إن شهب التنين - وهي زخة شهابية صغيرة يبلغ عدد الشهب فيها نحو 10 شهب في الساعة - تعتبر غير تقليدية، حيث يكون أفضل وقت لمشاهدتها قبل منتصف الليل وليس بعده كما يحدث في معظم الزخات الأخرى.

وأضاف أنه لرؤيتها بالعين المجردة فيجب اختيار مكان مظلم تماما بعيد عن أضواء المدينة، حيث تشاهد الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة دراكون (التنين) وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء، موضحا أن شهب التنين تتساقط بمعدل حوالي 10 شهب بالساعة الواحدة ومصدرها الجزئيات الغبارية المنتشرة على طوال مدار المذنب " جياكوبوني زينر" الذي اكتشف للمرة الأولى في عام 1900.