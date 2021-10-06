طرح النجم عمرو دياب برومو أغنية جديدة تحمل عنوان "رايقة" والتي من المقرر ضمها لألبومه الجديد "عيشني" ، وذلك استعدادا لطرح الأغنية كاملة خلال الأيام المقبلة.

وكان عمرو دياب قد طرح منذ أيام أغنية جديدة بعنوان "حلو التغيير" من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، وحققت ما يزيد على مليون مشاهدة فور طرحها على وسائل التواصل الاجتماعي.

على جانب آخر، يستعد الهضبة لإحياء حفل غنائي كبير في الأردن من المقرر أن يقدم فيه مجموعة كبيرة من أغنياته القديمة بالإضافة إلى عدد من أغنيات ألبومه الجديد "عيشني"، وأكد دياب من خلال حسابه الرسمي على فيس بوك، أن تذاكر الحفل بالكامل نفذت بعد طرحها للبيع بساعات.