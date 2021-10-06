في عبّارة مكتظة في إسطنبول تنقل الركاب بين أوروبا وآسيا تتجه الأنظار صوب مسافر واحد يستمتع بالمنظر من نافذته.

أصبح الكلب الضال بوجي من المشاهد المعتادة على متن العبّارات والحافلات وقطارات المترو في أكبر مدينة في أوروبا. ويستمتع الكلب برحلات طويلة في وسائل النقل العام تمتد إلى 30 كيلومترا خلال أيام الأسبوع.

يقول مسؤولو بلدية إسطنبول، الذين يسجلون رحلات الكلب من خلال شريحة إلكترونية، إنه يمر على 29 محطة مترو يوميا على الأقل، بل تم تعقبه في البحر أيضا حيث قضى عطلة نهاية الأسبوع في جزر الأمراء قبالة ساحل المدينة.

وبدأ بوجي قبل شهرين في لفت الأنظار بفرائه البني المائل للذهبي وعينيه الداكنتين وأذنيه المتدليتين.

قالت أيلين إيرول من مترو إسطنبول "لاحظنا وجود كلب يستخدم المترو والقطارات ويعرف إلى أين يذهب ويعرف من أين يخرج... يبدو الأمر كما لو كان لديه هدف".

وتُظهر البيانات التي تم جمعها من جهاز التتبع الخاص به أن خطوط الترام التاريخية هي المفضلة لدى بوجي لكنه أيضا من ركاب المترو الدائمين. تقول إيرول إن الكلب يحترم قواعد النقل العام وينتظر نزول الركاب قبل أن يقفز في القطار.

ويستمتع بالركوب في الجزء الأوسط من عربة مترو أنفاق أو بوجي باللغة التركية ومن هنا جاء الاسم الذي أطلقه عليه المسؤولون.

تقول إيرول إنه أدخل البهجة في حياة 1.3 مليون مسافر في المدينة. وينشر سكان إسطنبول صورا له على وسائل التواصل الاجتماعي ويتابع حساباته الخاصة أكثر من 50 ألف متابع.