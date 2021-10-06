بدأت خدمة البث العالمية "ديزر" في تقديم موسيقى تتطابق مع العواطف اليومية والحالات المزاجية المتغيرة من خلال خدمة "Flow".

وقالت "ديزر"، في بيان صحفي وتلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه، إن خاصية "Flow" المميزة ، هي مزيج غير محدود من المقطوعات الموسيقية والأغاني المفضلة لدى المستخدم، التي تتوافق تماما مع الحالة المزاجية، كما تقدم مجموعة من التوصيات الجديدة.

وأشارت إلى أنها خدمة البث الوحيدة التي تتيح للمعجبين استخدام Flow Moods كمساحة لموسيقى عاطفية لتشغيل الموسيقى القائمة على الحالة المزاجية فقط، مع الارتقاء بالتخصيص إلى المستوى التالي، فإن كل "حالة مزاجية" في Flow Moods الخاصة تتوافق بشكل فريد مع ذوق المستخدم وتفضيلاته في الاستماع.

ويستخدم Flow Moods الجديد البيانات والخوارزميات الذكية والاقتراحات من المحررين حول العالم لإنشاء المزيج المناسب للمستخدم.

ولفتت إلى أن هذا المزج سيشمل الفنانين الذين يحبهم المستخدم بالإضافة إلى المقاطع الصوتية الجديدة للمساعدة في اكتشاف موسيقى جديدة، فيما سيتم تحديث الحالة المزاجية للتدفق باستمرار في Flow Moods.

وتتضمن حالات التدفق الستة لدى Flow Moods " ، الحالة الرومانسية من خلال مقطوعات تشعر المستخدم بالسعادة، والحالة الرياضية عندما يحتاج الشخص إلى الطاقة مع الحركة،وحالة الاسترخاء، وكذلك الحالة المزاجية الحزينة، وحالة التركيز التي تساعد في تحقيق الهدف ، وأخيرا "الحفلة" حيث مزيج لا نهاية له من الموسيقى الممتعة للجمهور لتجعله يرقص.

من جهته قال ماثيو جورفان، رئيس المنتجات والتكنولوجيا في Deezer: "تقدم Our Flow بالفعل لعشاق الموسيقى رحلة موسيقية فريدة وشخصية حقًا،ننتقل الآن بالموسيقى التي نوصي بها إلى مستوى جديد ومختلف ومرحلة جديدة بفضل Flow Moods ".

وأضاف "نحن نتأكد من أن مستمعينا يمكن أن يتمتعوا بتجربة مرتبطة عاطفياً تكون ذات صلة بمزاجهم ومشاعرهم اليومية".