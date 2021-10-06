أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إصدار مسكوكات فضية تذكارية احتفاءً بالتشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم الأربعاء ، يسعى المصرف المركزي من خلال إصدار هذه المسكوكات التذكارية إلى تسليط الضوء على الإنجاز التاريخي الخاص للمحطة الأولى في براكة والتي أصبحت أكبر مصدر منفرد للكهرباء في دولة الإمارات.

وأشارت الوكالة إلى أن محطات براكة، التي تديرها كفاءات إماراتية متخصصة ومؤهلة إلى جانب خبرات عالمية، ستسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للدولة الرامية إلى الحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الشاملة من خلال إنتاج طاقة كهربائية خالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الساعة.

وسيطرح المصرف المركزي 500 مسكوكة من الفضة، زنة كلٍ منها 40 جراماً، ويتضمن الوجه الأمامي للمسكوكة رسماً للمحطة الأولى في براكة مع كتابة اسم محطات براكة باللغتين العربية والإنجليزية.

ويتضمن الوجه الخلفي للمسكوكة، شعار دولة الإمارات العربية المتحدة واسم المصرف المركزي باللغتين العربية والإنجليزية.

وسيتم تسليم كافة المسكوكات إلى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الجهة المالكة والمطورة للمحطات، ولن تكون المسكوكات متاحة للبيع في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وفروعه.