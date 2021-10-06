يصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أن الأجور المرتفعة للموظفين في المملكة المتحدة تستحق عناء اضطراب سلاسل التوريد، وهو ما يثير ثرثرة بين أعضاء حزب المحافظين بأنه يخطط لرفع الحد الأدنى للأجور في خطاب رئيسي مقرر اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء أنه خلال جولة إعلامية أمس الثلاثاء، ألمح جونسون إلى أنه يفكر في الأمر، وقال لإذاعة تايمز راديو إنه سوف يقبل توصيات لجنة الأجور بشأن الحد الأدنى.

وتقوم اللجنة بتحليل الملاحظات بشأن مسودة اقتراح لزيادة أجور الموظفين من سن 23 عاما فأكثر بنسبة 7ر5% لتصل إلى 42ر9 جنيه استرليني (81ر12 دولارا) في الساعة في نيسان/أبريل المقبل.

ولم يعلن كبار مسؤولي حكومة جونسون، بما في ذلك وزير الخزانة ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس، سوى القليل عن السياسات الجديدة في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين هذا الأسبوع.

وأدى ذلك إلى تكهن كبار رجال الأعمال بأن رئيس الوزراء من المحتمل أنه يخطط لتحركات كبيرة في خطابه اليوم الأربعاء - وقد يشمل ذلك رفع الحد الأدنى للأجور.