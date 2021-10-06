تستأنف الفلبين الدراسة في جميع المراحل التعليمية على نطاق محدود اعتبارا من 15 نوفمبر المقبل، وفق ما أعلنه وكيل وزارة التعليم نيبوموسينو مالالوان اليوم/الأربعاء/.

وذكرت صحيفة /فلبين ستار/ المحلية أن الرئيس رودريجو دوتيرتي كان قد وافق على التشغيل التجريبي في 120 مدرسة، بعد أكثر من عام على اضطرار وزارة التعليم إلى إدارة الفصول الدراسية عن بُعد بسبب جائحة الفيروس التاجي.

وفي جلسة استماع للجنة التعليم بمجلس الشيوخ، قال مالالوان إن هذا الموعد يتزامن مع بداية الربع الثاني من العام الدراسي الجاري، مضيفاً أنه تم تعقيم 59 مدرسة عامة من أجل تقييم المخاطر الدقيق لوزارة الصحة الفلبينية، مشيرا إلى أن السلطات سوف تتابع التشغيل التجريبي الذي سينتهي يوم 31 يناير 2022، عن كثب لمتابعة التطورات.