أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء ارتفاع إنتاج الذهب في زيمبابوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 29% سنويا إلى حوالي 889ر18 طنا مقابل حوالي 650ر14 طنا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت مؤسسة فيديلتي برينترز أند ريفاينرز المعنية بإدارة ثروة الذهب في زيمبابوي والتابعة للبنك المركزي أن الإنتاج خلال أيلول/سبتمبر الماضي ارتفع إلى حوالي 172ر3 طنا مقابل 362ر1 طنا خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن زيمبابوي عدلت توقعاتها إنتاج الذهب خلال العام الحالي إلى 7ر26 طنا في حين كانت التقديرات السابقة تبلغ 35 طنا.

يذكر أن زيمبابوي تعتزم على صادراتها من المعادن وبخاصة الذهب والبلاتين والكروم للحصول على الجزء الأكبر من إيراداتها من العملات الأجنبية.