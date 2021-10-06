قد تلتقط امرأة كورية جنوبية أنفاسها أخيرا بعدما انهالت عليها آلاف المكالمات والرسائل النصية المازحة إثر ظهور رقم هاتفها ضمن حبكة مسلسل "سكويد جيم" أو (لعبة الحبار) الذي تبثه شبكة نتفليكس ويحظى بنجاح كبير.

وذكرت نتفليكس وشركة الإنتاج المحلية سيرين بيكتشرز اليوم الأربعاء أنهما ستعدلان المشاهد لحذف رقم الهاتف الذي يظهر على بطاقة دعوة غامضة تُمنح للاعبين المحتملين في سلسلة من ألعاب الأطفال المميتة.

ويدور المسلسل التشويقي المؤلف من تسع حلقات حول متسابقين يعانون من ضائقة مالية يتنافسون حتى الموت في محاولة للفوز بمبلغ 45.6 مليار وون (38.31 مليون دولار)، وحقق نجاحا مدويا على مستوى العالم عند عرضه لأول مرة على خدمة البث التلفزيوني الشهر الماضي.

وبثت قناة إس.بي.إس المحلية مقابلة الشهر الماضي مع صاحبة رقم الهاتف، والتي عرفتها باسم كيم جيل-يونج، وهي امرأة تدير عملا تجاريا في مقاطعة سيونجو بجنوب شرق البلاد. وعرضت المرأة بعض الرسائل التي تلقتها بما في ذلك دعوات للانضمام إلى لعبة الحبار.

ولم يتم الرد على مكالمات رويترز على رقم الهاتف اليوم الأربعاء.

وقالت نتفليكس اليوم الأربعاء "نعمل مع شركة الإنتاج على حل هذا الأمر بما في ذلك تعديل المشاهد" وطالبت المشاهدين بالامتناع عن الاتصال برقم الهاتف أو إرسال رسائل إليه من قبيل المزح.

وأخبرت المرأة قناة إس.بي.إس الشهر الماضي أنه كان من المستحيل أن تغير رقمها بسبب اتصالات العملاء ورفضت عرضا بمليون وون (840 دولارا) كتعويض. وذكرت القناة أنها حصلت منذ ذلك الحين على عرض بتعويض يصل إلى خمسة ملايين وون.

ورفضت نتفليكس وسيرين بيكتشرز التعليق على أي عروض للتعويض اليوم الأربعاء.