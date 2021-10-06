كشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن أرقام النجم المصري محمد صلاح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي ليفربول، تجعله يتفوق على جميع اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الجولات الأخيرة حيث تمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3 في 7 مباريات حتى الآن منذ بداية الموسم.

وأوضحت الشبكة، في إحصائية نشرتها عبر موقعها الرسمي، أن محمد صلاح تفوق على زملائه في الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم، وحصل على 9.396 نقطة في المركز الأول، متفوقًا على أندروس تاونسند لاعب إيفرتون صاحب الـ 7.336 نقطة.

وسجل محمد صلاح، حسب الإحصائية، 6 أهداف، والأهداف المتوقعة 5، وسدد 28 تسديدة، ولمس الكرة 67 مرة داخل منطقة جزاء الخصوم، كل هذه الأرقام يتصدر فيها نجم الريدز، بينما صناعة الأهداف يأتي صلاح في المركز الرابع بـ 3 تمريرات حاسمة.

ويتم حساب النقاط اعتمادًا على الأهداف والتمريرات الحاسمة والتدخلات والنجاح في الحصول على الكرة، بالإضافة للنقاط التي حصل عليها في الجولات الخمس السابقة من الموسم.