انطلق المعرض التشكيلي المصري " تصميم وإيقاع " الذي يضم 20 لوحة فنية تدور في فلك الرموز الشعبية بأسلوب زخرفي خاص.

وبدأ المعرض في دار ابن لقمان بمدينة المنصورة أمس الثلاثاء ويستمر حتى 15 تشرين أول/ أكتوبر الجاري ، وهو المعرض الـ 11 للفنان التشكيلي الدكتور أمجد عبد السلام.

وقال عبد السلام في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء، إنه تناول في لوحات المعرض اللون والايقاع في ترديد الاشكال والصياغات الشعبية الثرية وفق منظومه تشكيلية بالغة الخصوصية، يحاكي فيها الفنون الشعبية المصرية من عادات وتقاليد ورموز تتسم بها البيئة المصرية.

وأضاف أن هذه الرموز تتجسد في الكف، والهلال، والنجمة، والسمكة، والوجه الآدمي، والديك، إلى جانب الاشكال الهندسية، مشيرا إلى أنها رموز لها دلالات وأيدولوجيات تمس الثقافة الشعبية المصرية.

ولفت إلى أن كل ذلك يأتي في ضوء معالجات لونية متنوعة، لمعالجة مسارات واتجاهات وايحاءات ومعاني اللوحات التى تتسم بالطابع الزخرفي الثرى لونيا وتصميميا.

يذكر أن الأكاديمي الفنان التشكيلي المصري، الدكتور أمجد عبد السلام عيد، يعمل أستاذا مشاركا للتربية الفنية، بكلية التربية في جامعة طيبة بالمدينة المنورة، في المملكة العربية السعودية، ودرس التربية الفنية بجامعة المنصورة بمصر، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة القاهرة.

وأقام 10 معارض فنية خاصة لأعماله قبل أن يقيم معرضه الحالي رقم 11، كما شارك في أكثر من 50 معرضا فنيا جماعيا في كل من مصر والمملكة العربية السعودية والعالم العربي، وله مقتنيات فنية داخل قرابة 15 مؤسسة مصرية وسعودية.