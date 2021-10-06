اعترفت مدينة بوتسدام باكتشاف حديث غير مقبول للغاية حيث ادركت أن الجنسية الفخرية التي تم منحها لوزير الدعاية النازي جوزيف جوبلز في عام 1938 لم يتم إلغاؤها مطلقا.

وكانت مدينة بابلسبيرج قد منحت هذا التكريم للمسؤول النازي البارز في أول نيسان/أبريل 1938 ، قبل عام واحد من ضم بابلسبيرج إلى بوتسدام، عاصمة ولاية براندنبورج.

وعلى الرغم من أن الجنسية الفخرية تنتهي رسميا بوفاة الشخصية البارزة المعنية، فإن حالة جوبلز في أول أيار/مايو 1945، تتضمن قائمة المواطنين الفخريين التي نشرتها المدينة إلغاء محددًا لنفس التكريم الممنوح لأدولف هتلر ووزير داخليته فيلهلم فريك.

وكشفت صفحة على شبكة الإنترنت تحدد المواطنين الفخريين لبوتسدام منذ القرن التاسع عشر أن الجنسية الفخرية الممنوحة لجوبلز "لم يتم إلغاؤها بعد وفاته، على الأرجح بسبب نقص المعرفة بالجائزة".