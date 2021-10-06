أمرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل بإجراء تحقيق مستقل في "الإخفاقات في حفظ الأمن" بعد اغتصاب شابة وقتل على يد ضابط في الخدمة. وأثار مقتل سارة إيفرارد احتجاجا شعبيا ضد انتشار العنف ضد المرأة في بريطانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء

وتحول الانتباه إلى الأمن الداخلي والخارجي، في اليوم الثالث من التجمع السنوي لحزب المحافظين برئاسة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وأشارت باتيل إلى أن الشعب له الحق في معرفة "الإخفاقات المنهجية" التي أدت إلى مقتل إيفرارد.

وأعلنت شرطة العاصمة البريطانية أنه سيتم إرسال المئات من ضباط الشرطة إلى شوارع لندن خلال الأشهر الستة المقبلة في محاولة لجعل النساء والفتيات يشعرن بأمان أكبر، حسبما ذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية.

وأعلنت شرطة العاصمة أن 650 شرطيا إضافيا سيتمركزون في جميع أنحاء العاصمة، فيما سيتمركز 500 ضابط بشكل دائم في أحياء مزدحمة وسينضم 150 شرطيا إليهم في دوريات في مناطق لندن.

وذكرت شرطة العاصمة أن إضافة الضباط الجدد تأتي في إطار حملة للحد من الجرائم العنيفة، بما في ذلك العنف الأسرى والعنف ضد النساء والفتيات، بعد مقتل سارة إيفرارد على يد ضابط الشرطة واين كوزينز.

واستخدم الضابط المسلح أصفادا ومذكرة اعتقال من الشرطة مزيفة ليعتقل الفتاة 33/ عاما/ قبل أن يغتصبها ويقتلها.