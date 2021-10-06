أعلنت منصة "اتش بي او ماكس" للبث التدفقي التابعة لمجموعة "وورنر ميديا" الأميركية العملاقة رسميا أنها تبدأ في 26 تشرين الأول/أكتوبر الحالي إطلاق خدماتها في 27 بلدا أوروبيا بحلول 2022، مشيرة إلى أنها ستعرض في بعض المناطق أفلام "وورنر" بعد 45 يوما على طرحها في الصالات.

وستحصل عملية الإطلاق على مراحل ثلاث، وفق ما أعلنت المجموعة الأميركية خلال مؤتمر صحافي افتراضي. وستحل "اتش بي او ماكس" على المدى الطويل محل منصة البث التدفقي "اتش بي او" الموجودة حاليا في البلدان التي تنشط فيها المجموعة.

أما قنوات "اتش بي او" الموجودة في أوروبا الوسطى والشرقية فستظل قائمة من دون أي تغيير، وفق ما أوضحت المجموعة لوكالة فرانس برس.

وأشارت المجموعة في بيان إلى أن "أفلام "وورنر براذرز" ستكون متاحة على "اتش بي او ماكس" بعد 45 يوما فقط من طرحها في الصالات هذا العام في البلدان الاسكندينافية والعام المقبل في إسبانيا والبرتغال وهولندا واليونان وايسلندا وأوروبا الوسطى والشرقية".

واعتبارا من نهاية تشرين الأول/اكتوبر، ستكون "اتش بي او ماكس" متوافرة في ستة بلدان هي النروج والسويد وفنلندا والدنمارك وإسبانيا وأندورا.

وبعدها اعتبارا من مطلع 2022، تنطلق الخدمة في 13 بلدا آخر في أوروبا الشرقية (البوسنة والهرسك، وبلغاريا، وكرواتيا، وتشيكيا، والمجر، ومولدافيا، ومونتينيغرو، ومقدونيا الشمالية، وبولندا، ورومانيان وصربيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا"، إضافة إلى البرتغال.

وخلال العام المقبل، تُطرح "اتش بي أو ماكس" في سبعة بلدان أخرى هي هولندا وتركيا واليونان وايسلندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا.

وقال مدير "اتش بي او ماكس إنترناشونال"، "نعتزم توسيع نطاق عملنا ليشمل 190 بلدا بحلول 2026".