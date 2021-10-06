أكد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، اليوم الأربعاء، أنه سوف يشعر بالإحباط إذا لم يفز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا خاصة بعد انضمام الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق مؤخرا.

وقال مبابي في حديث مع إذاعة أر إم سي الفرنسية : "ليو عبقري، متواضع، منذ اليوم الأول له معنا أدركت حجم موهبته، لاعب مذهل، سأكون محبطا إذا لم نفز ببطولة مثل دوري أبطال أوروبا في ظل وجوده، لا أريد أن يقول الناس، ميسي جاء ولم نفز بالبطولة بالإضافة إلى الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، لقد اشتعلت المدرجات بعدما سجل هدفه الأول في مرمى مانشستر سيتي".

وعن مدربيه الثلاثة السابقين في باريس سان جيرمان، تابع مبابي: "توماس توخيل وأوناي إيمري وماوريسيو بوتشيتينو، جميعهم متشابهين تقريبًا في قراءة المنافس وتحليل نقاط قوته وضعفه حتى تستطيع مواجهته بقوة من خلال لقطات الفيديو".

وكشف مبابي الذي ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل ويرفض التجديد أن مثله الأعلى في اللعبة خلال فترة الطفولة هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان مبابي قد أعلن مؤخرا أنه لا يرغب في تمديد عقده مع باريس سان جيرمان بل وطلب في الصيف الرحيل، مؤكدًا أن وجهته المقبلة كانت لتكون ريال مدريد ولكن رفض النادي الفرنسي أزعجه بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية.