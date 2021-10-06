نشرت شبكة "سكاي" البريطانية تقريرا عن الفرق الأعلى من حيث القيمة التسويقية في أوروبا، وتم تصنيف جميع الأندية البالغ عددها 98 في الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والألماني والإيطالي، والدوري الفرنسي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الأول ضمن الفرق الأكثر قيمة سوقية في أوروبا، حيث تقدر قيمته السوقية بـ 1.1 مليار جنيه إسترليني، ويتفوق بفارق ضئيل على مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني البالغ 1.04 مليار جنيه إسترليني.

وأشار التقرير إلى أن الناديين استثمرا أكبر قدر من الأموال لتعزيز الرواتب، خاصة مع انضمام كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، حيث تم ضخ 926 مليون جنيه إسترليني في مانشستر سيتي، و887 مليونا في مانشستر يونايتد.

يأتي تشيلسي في المركز الثالث بـ 809 ملايين جنيه إسترليني، متفوقًا على برشلونة (766 مليون جنيه إسترليني)، ثم بايرن ميونخ (761 مليون جنيه إسترليني) ثم ليفربول (742 مليون جنيه إسترليني).

ولا يوجد ضمن الأندية الـ10 الأولى، أي فريق من الدوري الإيطالي، بينما تتواجد 4 من الدوري الإنجليزي، و3 من الإسباني، و2 من الألماني، وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.