وافقت الحكومة الإسبانية على حزمة مساعدات بقيمة 7ر213 مليون يورو (248 مليون دولار) لجزيرة لا بالما، إحدى جزر الكناري، التي تضررت بشدة من جراء ثوران بركاني.

ويهدف المرسوم الذي أصدره مجلس الوزراء في مدريد إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" من أجل "إعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي" للجزيرة التي تقه بالمحيط الأطلسي قبالة الساحل الغربي لإفريقيا، حسبما أعلن حزب العمال الاشتراكي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت مدريد على أول برنامج مساعدات بقيمة 5ر10 مليون يورو.

ولا يزال البركان نشطا بعد 16 يوما من ثورانه لأول مرة.

وانهار جزئيا المخروط البركاني بالجزيرة وازدادت كميات الحمم المتدفقة نحو البحر .

وتدفقت الحمم البركانية ، التي بلغت درجة حرارتها أكثر من ألف درجة مئوية، أسفل التل في نفس المسار السابق، مما يعني عدم الحاجة إلى القيام بعمليات إجلاء أخرى .

يذكر أنه منذ بدء ثوران البركان دمرت الحمم أكثر من ألف مبنى وتسببت في إلحاق أضرار هائلة بالزراعة والبنية التحتية بالجزيرة.

وتعين على ما يربو على 5500 شخص ترك ديارهم.

ولم يستطع خبراء البراكين تحديد الفترة التي سوف يظل البركان نشطا فيها.