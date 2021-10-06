ذكرت الشرطة أن 7 أشخاص، من بينهم 4 قاصرين، لقوا حتفهم في حريق اندلع بمنزل في مدينة باهيا بلانكا الأرجنتينية، على بعد حوالي 635 كيلومترا جنوبي بوينس آيرس.

وبدأ الحريق فى الجزء الأمامي من المنزل الواقع فى حي فيلا ريسيا بالمدينة الساحلية الكبرى.

وذكرت صحيفة محلية أن "الضحايا لجأوا إلى غرفة خلفية، لكنهم لم يتمكنوا من الخروج لأن النافذة مزودة بشبكة حاجزة".

وقال جونزالو بيزوس رئيس إدارة شرطة باهيا بلانكا "لقد استجبنا لبلاغ عن حريق عبر خط الاستغاثة. وعندما وصلت سيارات الشرطة الأولى أدركت على الفور خطورة الوضع حيث كانت النار مشتعلة بالمطبخ وغرفة الطعام وغرفة النوم، وكان الناس بالداخل يطلبون المساعدة".