أعلن السيناريست المصري سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أن دورة المهرجان الـ 11 المقبلة ستحمل اسم المخرج السنغالي الراحل جبريل مامبيتي

وقال فؤاد ، في بيان صحفي اليوم الأربعاء ، إن السنغالي مامبيتي (/1945 1998) هو مخرج وممثل وشاعر وموسيقي، قدم أفلاما سينمائية طويلة وقصيرة حملت هموم القارة الأفريقية وحصلت على تقدير دولي كبير نظرا لسعيه لتحقيق الهوية الأفريقية.

وأشار إلى أن مامبيتي تميز بأسلوب سردي وطابع تجريبي خاص، لافتا إلى أنه سيتم إصدار كتاب باللغتين الفرنسية والعربية عن مامبيتي للناقد والكاتب الصحفي السنغالي " نجيب ساجنا ".

بدورها قالت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان إن اللجنة العليا للمهرجان قررت بالإجماع منح النجم المصري الكبير حسين فهمي تكريم "إنجاز العمر" لما قدمه من عطاء وأعمال متنوعة في رحلته الطويلة بالسينما المصرية ، والتي بدأت بعد انتهائه من دراسته بالمعهد العالي للسينما قسم تمثيل عام 1963 ، وكذلك دراسته الإخراج السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية بجامعة كاليفورنيا .

وحسب الحسيني ، قدم الفنان حسين فهمي ما يزيد علي 125 فيلما ، وعمل مع كبار المخرجين في مصر وحققت أفلامه نجاحا جماهيريا وتجاريا كبيرا وحصل من خلالها علي الكثير من الجوائز والتكريمات داخليا وخارجيا ، كما ترأس مجلس ادارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة ، لافتة إلى أن المهرجان سيصدر كتابا عن النجم حسين فهمي ومشواره يكتبه الناقد السينمائي أحمد شوقي .

يُذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، سيقام في الفترة من الرابع إلى 10 آذار/مارس المقبل ، واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة (11).